Огурцы рванут, если делать это: повторите — будете собирать ведрами

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Формировка огурцов — важнейший этап их выращивания, без которого не обойтись. Опытные огородники рассказали, почему важно не жалеть нижние завязи.

На первом этапе на нижней части растения в пазухах 3–5 листьев производится «ослепление». То есть образующиеся в пазухах этих листьев побеги и пазухи удаляются. Эта процедура необходима для того, чтобы растение направило все силы для формирования корневой системы.

На следующем этапе в пазухах следующих 3–5 листьев удаляются боковые побеги, а завязи оставляются. Далее нужно делать все то же самое, но кроме завязей оставляем и боковые побеги, которые после формирования первого листа нужно прищипнуть.

На следующем ярусе оставляем два листа из 3–5 листьев на боковых побегах, далее три, еще выше — четыре.

Когда верхушка достигнет верхней точки роста, стебель растения нужно обернуть два раза вокруг несущего троса и опустить верхушку вниз. Стебель должен немного отрасти. На расстоянии одного метра от поверхности грядки верхушку прищипните, передает Telegram-канал «Моя дача».

Ранее председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что огурцы, капуста и сельдерей относятся к дачным культурам, которые нужно поливать чаще остальных. По словам депутата Госдумы, их переувлажнение в то же время нежелательно из-за шанса спровоцировать загнивание корней.