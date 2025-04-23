Огурцы до поздней осени! Секреты посадки для рекордного урожая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огурцы до поздней осени! Раскрываем секреты посадки для рекордного урожая. Хотите собрать в 2 раза больше огурцов? Рассказываем, что обязательно нужно класть в лунку при посадке!

4 главных компонента

1. Органика — перепревший навоз или компост (1/2 ведра на лунку).

2. Калий — 1 ст. л. древесной золы или сернокислого калия (защитит от пожелтения листьев).

3. Азот — 1 ч. л. мочевины или аммиачной селитры (для мощного роста).

4. Комплексное удобрение — 1 ст. л. нитроаммофоски или огуречного комплекса.

Лайфхаки:

Глубина заделки удобрений — не менее 5 см (иначе можно обжечь корни).

Перед посадкой пролейте лунку розовым раствором марганцовки.

Добавьте 1 ч. л. суперфосфата — для крепкой корневой системы.

Важно! Не используйте свежий навоз — он вызывает ожоги корней и привлекает вредителей.

Попробуйте эту схему — и ваши огурцы будут плодоносить до самых заморозков!

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