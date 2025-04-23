Огурцы до поздней осени! Раскрываем секреты посадки для рекордного урожая. Хотите собрать в 2 раза больше огурцов? Рассказываем, что обязательно нужно класть в лунку при посадке!
4 главных компонента
- 1. Органика — перепревший навоз или компост (1/2 ведра на лунку).
- 2. Калий — 1 ст. л. древесной золы или сернокислого калия (защитит от пожелтения листьев).
- 3. Азот — 1 ч. л. мочевины или аммиачной селитры (для мощного роста).
- 4. Комплексное удобрение — 1 ст. л. нитроаммофоски или огуречного комплекса.
Лайфхаки:
- Глубина заделки удобрений — не менее 5 см (иначе можно обжечь корни).
- Перед посадкой пролейте лунку розовым раствором марганцовки.
- Добавьте 1 ч. л. суперфосфата — для крепкой корневой системы.
Важно! Не используйте свежий навоз — он вызывает ожоги корней и привлекает вредителей.
Попробуйте эту схему — и ваши огурцы будут плодоносить до самых заморозков!
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