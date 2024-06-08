Огурцы будут плодоносить наперегонки: вот что творит волшебный порошок

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Огородники уже пересадили огурцы с подоконников на грядки либо сразу посеяли в грунт и теперь стараются дать им живительный заряд для высокой урожайности. Достаточно одной простой подкормки, которая простимулирует появление новых завязей.

Дешевый чудо-порошок, который есть на каждой кухне, улучшит плодоношение, ускорит рост корневой системы и зеленой массы, а также поможет растениям нарастить жирные стебли и крупные листья. Кроме того, он улучшит почвенную микрофлору.

Простая подкормка готовится из обычной лимонной кислоты. Одну столовую ложку нужно растворить в 10 литрах воды. Раствор вливают по влажной почве под корень. На куст потребуется 0,5–1 литр удобрения. Удобрять дважды с промежутком в две-три недели, передает канал «Генеральский сад».

Ранее биолог Михаил Краснов рассказал, что растения на даче необходимо подкармливать, чтобы они активно и эффективно плодоносили на протяжении всего сезона. По его словам, огурцы и кабачки нужно подкармливать азотом, так как это питает их, особенно если они высажены на скудных и истощенных почвах.

До этого стало известно, что жимолость нуждается в подкормке даже во время завязывания и созревания ягод, поэтому ее можно вводить уже в июне. Это влияет на урожайность культуры, так что пренебрегать этим мероприятием не стоит.