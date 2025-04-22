Огромные богатства в $2 млрд, молодая жена: как жил Зураб Церетели

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Зураб Церетели

Президент Российской академии художеств скульптор Зураб Церетели умер в кругу своей семьи в возрасте 91 года. Он давно перестал часто появляться на публике, предпочитая заниматься творчеством у себя на даче. Выставки его работ регулярно проходят в разных городах РФ, Грузии и других стран. О том, чем был известен Церетели и как он жил в последние годы, — в материале NEWS.ru.

Что известно о смерти художника Зураба Церетели

О смерти Зураба Церетели сообщила утром 22 апреля искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале. По ее словам, художник скончался после продолжительной болезни.

«Ушел Зураб Церетели. Большой художник. Большой человек. Большой гражданин», — написала Коробейникова.

Причиной смерти скульптора стала остановка сердца, сообщил NEWS.ru его помощник Сергей Шагулашвили.

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«Зураба Константиновича не стало полвторого ночи. Сейчас решаем, когда пройдет прощание», — рассказал он.

Чем прославился скульптор Зураб Церетели

Церетели родился 4 января 1934 года. Он окончил Тбилисскую академию художеств. В 1964 году Церетели обучался во Франции, где общался с художниками Пабло Пикассо и Марком Шагалом.

С конца 1950-х скульптор работал в Институте истории, археологии и этнографии Академии наук Грузинской ССР. Он также был старшим мастером оформительского цеха Тбилисского художественно-производственного комбината Художественного фонда Грузии. Кроме того, Церетели являлся председателем монументальной секции Союза художников Грузии.

С конца 1960-х он начал активно работать в области монументального искусства — создавал скульптуры, панно и другие работы. В 1980 году Церетели назначили главным художником Олимпийских игр в Москве.

Впоследствии он был избран действительным членом Академии художеств СССР. С 1997 по 2025 год Церетели являлся президентом Российской академии художеств.

В 1992-м скульптор возглавил Московский международный фонд содействия ЮНЕСКО, а через четыре года был избран послом доброй воли ЮНЕСКО.

Фото: Эдуард Песов/ИТАР-ТАСС Михаил Горбачев (слева) и Джордж Буш (второй слева) с супругами во время посещения мастерской Зураба Церетели (в центре). 1991 год

Церетели создал несколько тысяч произведений живописи, графики, скульптуры и монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики и панно). Помимо России и Грузии, его работы представлены в Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Литве, США, Уругвае, Франции, Японии, а также на Украине.

В 1999 году Церетели основал и возглавил Московский музей современного искусства — первый в РФ государственный музей, специализирующийся на искусстве XX и XXI веков.

Скульптор считался одним из самых богатых грузин в мире. По версии газеты The Georgian Times, в 2007 году состояние Церетели оценивалось в $2 млрд.

Был ли скульптор Зураб Церетели близок к московскому мэру Юрию Лужкову

В 1990-е Церетели создал несколько знаковых объектов в Москве, когда ее мэром был Юрий Лужков (1992–2010 годы). В их числе памятник Петру I, композиция «Герои сказок» на Манежной площади, а также монумент Победы на Поклонной горе. Кроме того, художник участвовал в восстановлении храма Христа Спасителя.

В 2002 году скульптор создал статую Лужкова в образе дворника. Изначально работа располагалась во дворе Московского музея современного искусства на Петровке. В 2011 году, после смены власти в столице, памятник перенесли в Галерею искусств Зураба Церетели на Пречистенке.

«Я и раньше представлял его дворником — человек, который убирает город. А когда узнал, что он в 16 лет дворником работал, еще смелее начал лепить этот образ», — рассказывал Церетели в интервью в 2003 году. Отвечая на вопрос журналистов об особых отношениях со столичными властями, скульптор отмечал, что Лужков никогда не критикует художника и не мешает творческим людям.

«Такого хозяйственника, такого доброго человека редко встретишь. А дороги, которые он построил? Как Москва освещена, как люди улыбаются, как витрины сияют. Как можно не ценить человека, который с утра до вечера думает о пенсионерах, ветеранах, духовности в России? Я вижу, сколько хорошего он делает для людей искусства», — говорил Церетели.

Фото: Виктор Великжанин/Фотохроника ТАСС Юрий Лужков (справа) и скульптор Зураб Церетели во время выставки в Российской академии художеств. 1999 год

Отношения художника и градоначальника не были идеальными. В 2007 году мэрия изъяла у возглавляемого Церетели фонда 300 гектаров земли в Мневниках. На этой территории в 1990-е должно было начаться строительство «русского Диснейленда». Но вместо этого, как писали СМИ, появились ресторан, ночной клуб, рынок, бензозаправки и магазины.

Когда мэром Москвы был Сергей Собянин, департамент городского имущества в 2019 году подал иск к Церетели о взыскании более 55 млн рублей в связи с задолженностью по арендной плате за земельный участок на Авиамоторной улице. В итоге художник заплатил 29 млн рублей.

Комментируя эти новости, экс-мэр Юрий Лужков заявил: «Церетели много сделал для Москвы, но я уже 10 лет не общаюсь с ним. Вижу его работы, но не поддерживаю никакого контакта. Не знаю, что могло произойти, из-за чего к нему были предъявлены претензии. Пока мы работали с Церетели, у него были взаимоотношения с финансовыми структурами, но никогда они не выходили за рамки нормального диалога, никогда не возникало никаких претензий».

Скандальные памятники Зураба Церетели

Общественность неоднозначно восприняла некоторые произведения Церетели. Одним из них стал 96-метровый памятник Петру I, установленный в центре Москвы в 1997 году по заказу правительства возле стрелки на Берсеневской набережной. Он вызвал негодование у ряда горожан, которые, в частности, возмущались странной обувью на ногах императора (тапочки, а не ботфорты) и шпагой. Некоторые москвичи обратили внимание на то, что Петр I стоит на колонне с Андреевскими флагами, попирая их ногами. Они также были недовольны тем, что после отказа властей Петербурга принять монумент его установили в Москве.

В 1997 году журнал «Столица» и его главный редактор Сергей Мостовщиков устроили акцию по сбору подписей против памятника под лозунгом «Вас здесь не стояло». Символом мероприятия стало изображение композиции Церетели с творением Остапа Бендера «Сеятель облигаций государственного займа» из фильма «Двенадцать стульев». Один из номеров журнала вышел с вложенной внутрь наклейкой в виде перечеркнутого памятника Петру и лозунга «Долой царя!».

«Как только меня ни ругали! А потом ничего, привыкли. А знаете почему? Потому что надо, во-первых, правильно уловить масштаб, а во-вторых, уметь ждать», — отмечал Церетели.

Фото: Федор Савинцев/ИТАР-ТАСС Памятник Шарлю де Голлю на площади его имени перед гостиницей «Космос‭»

Еще один памятник скульптора, вызвавший неоднозначную реакцию общественности, был возведен около столичной гостиницы «Космос». Изначально статуя президента Франции Шарля де Голля была сделана как подарок французам, но они от него отказались. Некоторые москвичи увидели в памятнике не де Голля, а французского актера Луи де Фюнеса, который исполнил роль комиссара Жюва в трилогии о Фантомасе. Скульптуру назвали в народе Луи.

После теракта 11 сентября в США Церетели создал монумент «Слеза скорби». Это расколотый небоскреб, внутри которого застыла громадная слеза. Подарок России изначально планировали установить на Манхэттене, но местные власти от него отказались. В американских СМИ поднялась волна протестов как против монумента, так и его автора. В итоге памятник установили в городе Байон.

Некоторым москвичам не понравился еще один памятник Церетели — «Трагедия народов», — установленный на Поклонной горе. Изображенная скульптором шеренга истощенных восьмиметровых людей, постепенно превращающихся в надгробные плиты, ужаснула горожан. Жители сравнивали работу с зомби и направили обращение к мэру с просьбой перенести композицию куда-нибудь подальше, за здание музея.

Дискуссии в обществе также вызвали работы Церетели, установленные на Манежной площади. Некоторые москвичи и гости столицы любят фотографироваться на фоне изваяний, а их противники полагают, что место скульптурам не возле Кремля, а в зоопарке.

В 2010 году координатор движения «Архнадзор» Константин Михайлов предлагал перевезти сооружения Церетели куда-нибудь в другое место, «как поступили после окончания коммунистической эры с советскими памятниками».

«Всему тому, что стоит на Манежной площади, и всему прочему, что стоит на видных местах в городе, — им место в каком-нибудь развлекательном парке культуры и отдыха. У Церетели есть удачные и интересные работы, он талантливый скульптор, но для них, к сожалению, в городе места не нашлось», — отмечал Михайлов.

Архитектурный критик Григорий Ревзин, в частности, заявил, что в 2000-е по проекту скульптора изменилось здание Центрального дома художника на Крымском Валу.

«Церетели полностью перестраивал здание ЦДХ, превращая его в телевизор, по которому шла реклама, а всю территорию нынешнего парка искусств застраивал офисами, галереями, жильем, ресторанами и магазинами», — сказал он.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Монумент «Слеза скорби»

Что известно о супруге Церетели

С 1958 года художник был женат на Инессе Андроникашвили. Через год после свадьбы у них родилась дочь Лика. В 1998-м супруга Церетели умерла. Он не любил афишировать личную жизнь. Став вдовцом, скульптор больше не женился. СМИ называли его гражданской супругой художницу Татьяну Кочемасову, которая младше Церетели на 46 лет. Он принимал участие в открытиях ее выставок.

Кочемасова — выпускница факультета теории и истории искусств художественного института имени Сурикова. Она является академиком, а также вице-президентом Российской академии художеств, возглавляемой Церетели. Женщина входит в координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при президентском совете по науке и образованию.

Где Церетели провел последние годы жизни

После распада СССР Церетели стал гражданином Грузии, но продолжал активно работать не только на родине, но и в РФ. В июне 2003 года за особые заслуги перед страной президент Владимир Путин предоставил художнику российское гражданство.

Как узнал NEWS.ru, перед смертью Церетели жил и работал в своем доме Переделкино на юго-западе Москвы. Эту информацию подтвердили его соседи. Местный краеведческий Telegram-канал отмечал, что в 1988 году скульптор приобрел там дачу, ранее принадлежавшую русской и французской художнице-авангардистке Надежде Ходасевич-Леже.

Первоначально Церетели устроил там мастерскую. 6 сентября 2016 года он открыл на приусадебном участке музей своих работ под открытым небом. Сад скульптур мастера работал до 2020 года, после пандемии он закрылся. В начале 2025-го Церетели стал куратором выставки «Учитель» Евгении Васильевой — бывшей чиновницы Минобороны РФ и ключевой фигурантки по делу «Оборонсервиса».

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