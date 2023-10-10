«Огромное количество людей умрет»: военэксперт о грозящей Газе эпидемии Военэксперт Суконкин: из-за боевых действий сектору Газа грозит эпидемия холеры

Фото: Yousef Mohammad/dpa/Global Look Press

Сектор Газа

Военный эксперт Алексей Суконкин в разговоре с NEWS.ru предположил, что из-за боевых действий сектору Газа грозит эпидемия холеры. Он отметил, что из-за нарушенной работы канализации, отсутствия водоснабжения и электроэнергии «огромное количество людей умрет» из тех, кого можно спасти. По его словам, опасная инфекция распространится из-за разложения тел погибших и скопления нечистот.

Все, что должно уходить в канализацию, остается где-то там. Огромная плотность населения, идет бомбардировка. Речь идет о двух или трех миллионах человек в секторе Газа. Региону в первую очередь грозит эпидемия холеры из-за разложения трупов и скопления нечистот, — добавил Суконкин.

Он отметил, что блокирование поставок электроэнергии, топлива, воды и продовольствия в сектор Газа нарушит работу лечебных учреждений, из-за чего многие раненые погибнут, хотя их можно вылечить.

Израиль заявляет о блокировании поставок любых ресурсов, плюс их авиации сносит все что можно. В таких условиях эпидемия, конечно, будет. Сколько раненых людей? А без света больницы долго не проработают даже на генераторах. Огромное количество людей умрет из тех, кого можно спасти, — подытожил Суконкин.

Ранее посол Израиля в ЕС и НАТО Хаим Регев сообщил, что его страна призывает Евросоюз предотвратить вмешательство в конфликт Ливана и Палестины. Он также обратился к организации с просьбой оказать больше давления на ХАМАС и лишить движение любой поддержки до тех пор, пока группировка удерживает заложников.

Накануне ливанская группировка «Хезболла» взяла ответственность за обстрел трех позиций израильской армии на севере страны. В результате атаки были поражены радиолокационные станции в так называемом районе ферм Шебаа.

Позднее Армия обороны Израиля нанесла артиллерийские удары по целям в Ливане. В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут продолжать действовать «во всех регионах и в любое время», когда это необходимо, чтобы обеспечить безопасность израильского гражданского населения.