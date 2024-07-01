Огромная пробка на Крымском мосту 1 июля: причина, была ли атака ВСУ?

Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Большая очередь из автомобилей скопилась в ожидании проезда по Крымскому мосту, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». К 10:00 в пробке скопилось более тысячи машин. В чем причина затора, была ли атака ВСУ на переправу?

Что известно о ситуации

По данным канала, очередь наблюдалась и в предыдущие сутки. На момент 23:00 30 июня время ожидания проезда на полуостров составляло около двух часов. Со стороны Тамани стояло около 530 транспортных средств, с противоположной — 110. Спустя час пробка со стороны полуострова рассосалась, однако число желающих попасть в Крым уменьшилось не столь существенно — до 461 машины.

К 08:00 ситуация заметно ухудшилась: со стороны Тамани скопилось 730 автомобилей, из Керчи хотели выехать 215 машин. Время ожидания проезда в Крым составило уже три часа. По последним данным, на подходах к переправе наблюдается следующая ситуация:

«В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств. Время ожидания — около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 60 транспортных средств», — сообщает канал.

Что стало причиной пробок

Одной из причин затора называется старт большого турсезона. Как сообщает Telegram-канал «Крымский», сейчас к мосту двигаются еще несколько тысяч машин, также большой поток туристов идет по сухопутному пути на полуостров.

«По данным туристических чатов, большинство туристов едут на Южный и Восточный берега Крыма, считающиеся „зеленой зоной“ по безопасности», — сообщает «Крымский».

На кадрах с места событий можно увидеть большое скопление транспортных средств. Автомобили не двигаются, люди периодически выходят из машин, чтобы оценить обстановку.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости Очередь из автомобилей в сторону Крымского моста

Была ли атака ВСУ?

Вечером ВСУ попытались нанести удар ракетами Storm Shadow по Крыму, сообщает Telegram-канал «Два майора». Одновременно Киев запускал ложные цели. Части вражеских ракет рухнули в Щелкино на Керченском полуострове, обошлось без пострадавших, частные дома потушены пожарными расчетами, уточняет канал. Щелкино находится на большом удалении от Крымского моста, поэтому маловероятно, что это могло стать причиной заторов на переправе.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходило на Крымском мосту накануне

30 июня впервые с начала 2024 года очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон составила более 1000 автомобилей. В середине дня, около 14:00, в очереди стояло 1130 машин. Ожидание проезда в Крым было около трех часов, на выезд — порядка часа.

Количество автомобилей в очереди на проезд в сторону Крыма резко выросло с утра 30 июня: уже в 07:00 в очереди стояло 175 машин. Очередь со стороны Керчи появилась только к 13:00.

В соцсетях пользователи делились фотографиями пробки на въезд на мост.

«С Тамани пробка начинается чуть дальше виноградников. С Керчи — мрак, далеко от первого путепровода», — написала в чате Леся Смирнова.

До этого мост по неизвестной причине перекрывали в ночные часы. Ограничение ввели около 02:38, оно продлилось не более 17 минут, не повлияв на скопление машин.

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