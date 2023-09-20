«Огромная потеря»: издательство АСТ о смерти иллюстратора Мазурина В редакции «Малыш» заявили, что Мазурин оставил яркий след в детской книге

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Герман Мазурин

Уход из жизни советского и российского художника Германа Мазурина является огромной потерей для редакции «Малыш» и для издательства АСТ, редакторы сотрудничали с создателем «Дяди Степы» многие годы и до последнего времени, заявили NEWS.ru арт-директор департамента детской литературы издательства АСТ Наталия Федорова и сотрудники «Малыша». Они отметили высокие профессиональные качества Мазурина и его глубокую вовлеченность в свою деятельность. Отмечается, что художник до конца своих лет был остроумным и оставил яркий след в книжной графике и в детской книге.

Уход из жизни Германа Мазурина — огромная потеря для редакции и для издательства АСТ в целом. Редакторы «Малыша» сотрудничали с Германом Алексеевичем многие годы и до последнего времени, — сказали собеседники.

Иллюстратор рисовал всегда и часто приводил в редакцию талантливых учеников. Он также активно вел преподавательскую деятельность в России, и его не раз приглашали преподавать мастерство книжной иллюстрации в КНР. Его мастерство и художественный метод живого рисования неповторимы, добавили спикеры.

Герман Мазурин оставил яркий след в книжной графике, в детской книге. Его мастерство и художественный метод живого рисования неповторимы. Скорбим и искренне соболезнуем родным и близким художника. Светлая память Герману Алексеевичу Мазурину, — резюмировали в редакции.

Мазурин скончался в Москве на 92-м году жизни. Мазурин известен как создатель «Дяди Степы» для книги Сергея Михалкова. Дочь создателя «Дяди Степы» Германа Мазурина Анна сообщила Telegram-каналу SHOT, что причиной смерти художника стал оторвавшийся тромб. По ее словам, медики пытались его реанимировать, но их усилия не увенчались успехом.

Как художник-иллюстратор он оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита».