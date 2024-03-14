«Огромная опасность»: физик о последствиях падения БПЛА на территории ЗАЭС Физик Ожаровский: дроны со взрывчаткой несут огромную опасность для ЗАЭС

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Запорожская АЭС

Падение взрывных устройств на территории Запорожской АЭС представляет огромную опасность, заявил NEWS.ru инженер-физик Андрей Ожаровский. Он отметил, что перед снарядами крупнокалиберной артиллерии (от 152-мм) уязвимы и реакторные здания, и хранилища радиоактивных отходов.

Для реакторного здания взрывное устройство не представляло опасности, так как оно защищено толстстенной оболочкой, для него опасна крупнокалиберная, от 152-мм, артиллерия, ракетное вооружение. Но для хранилищ отработанного ядерного топлива такие БПЛА представляют огромную опасность, а также для хранилищ топлива для резервных дизель-электрических генераторов ЗАЭС, — отметил Ожаровский.

По его словам, если ЗАЭС окажется отрезанной от внешнего электроснабжения при поврежденных резервных генераторах, то возникнет проблема с отводом тепла от бассейнов с отработавшим ядерным топливом, а также от самих реакторов.

Ранее в пресс-служба объекта со ссылкой на директора ЗАЭС Юрия Черничука уточнили, что если бы взрывчатка попала в топливохранилище, то последствия были бы печальные. Представители ЗАЭС назвали подобные атаки недопустимыми. Там отметили, что это подчеркивают и в МАГАТЭ.

2 марта эксперты Международного агентства по атомной энергии заявили, что слышали в среду взрыв недалеко от Запорожской АЭС. После хлопка последовала стрельба близ объекта или на нем, рассказали в МАГАТЭ. Эксперты подчеркнули, что вызвались осмотреть район. Однако им отказали, пояснив, что на месте нет никаких повреждений, кроме того, «район находится вне контроля станции».

В феврале запорожская АЭС осталась без питания от последней резервной внешней линии электропередачи. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что внешняя электроэнергия используется на объекте для охлаждения шести атомных реакторов и других функций, и эта ситуация «вновь подрывает хрупкую ядерную надежность и ситуацию с безопасностью на объекте».