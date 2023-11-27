«Огромная цифра»: Меркачева оценила приговор Баязитовой Член СПЧ Меркачева допустила снижение срока журналистки Баязитовой при апелляции

Фото: Василий Кузьмиченок/АГН «Москва»

Оглашение Басманным районным судом Москвы приговора журналистке Александре Баязитовой

Пять лет колонии для журналистки Александры Баязитовой по делу о вымогательстве кажутся не таким большим сроком на фоне запрашиваемых прокурором 14 лет, заявила NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, это все равно огромный срок, учитывая болезни Баязитовой.

Конечно, пять лет меньше 14. Вероятно, общественное мнение здесь сыграло свою роль, потому что общество потряс тот срок, который запросил гособвинитель. Это вызвало шок, причем у многих, начиная от депутатов и заканчивая простыми людьми. Как будто бы серединное решение — пять лет. На фоне запрашиваемого срока звучит немного, но по мне, огромная цифра, потому что Баязитова больная. И мы знаем о ее диагнозах, в том числе сахарном диабете. Нахождение такого человека в СИЗО до приговора — уже были, по сути, пыточные условия. То, как ей приходилось выживать, на мой взгляд, такая штука, за которую все должны извиниться. В первую очередь судья, которая отправила ее в СИЗО до приговора, — заявила Меркачева.

По ее мнению, Баязитову, скорее всего, отправят в колонию. Но апелляция может снизить срок, добавила она.

Шанс такой есть. В колониях особых условий для людей, страдающих сахарным диабетом, нет. Вообще наши колонии мало приспособлены для тяжелобольных людей, и любое пребывание там превращается в муку. Я считаю, что можно было ограничиться условным сроком, — призналась она.

Меркачева напомнила, что каждый день, который журналистка провела в СИЗО, ей зачтут за 1,5 дня в колонии. При этом Баязитова может рассчитывать на условно-досрочное освобождение, указала она.

Скорее всего, она все равно достаточно скоро будет на свободе. Если она подаст на апелляцию, то ее рассмотрение затянется еще минимум на год. Этот год она по-прежнему будет сидеть в СИЗО. Такое ощущение, что это специально, потому что при условном сроке ее сразу бы отпустили, а тут как будто ей нужно принимать решение — согласиться и не подавать апелляцию, чтобы поскорее выйти на свободу, или идти до конца: подавать апелляцию, доказывая свою невиновность, и еще сидеть какое-то время в СИЗО, — констатировала Меркачева.

Басманный суд Москвы 27 ноября приговорил Баязитову к пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка. По версии следствия, журналистка требовала от предпринимателя деньги за отказ от публикаций о нем в Telegram-канале «Адские бабки», которые могли бы нанести ущерб его репутации. Вторая обвиняемая Ольга Архарова получила 13,5 года лишения свободы.