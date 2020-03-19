Власти РФ рассматривают возможность усиления в стране ограничительных мер из-за распространения коронавируса. В правительстве обсуждаются «различные варианты».
По словам источника РИА Новости, обсуждается, в частности, рекомендация гражданам не покидать дом при появлении симптомов ОРВИ.
Понятно, что многим людям все эти рекомендации и решения <…> могут показаться избыточными. Но надо понимать, что учёные, специалисты-эпидемиологи, медики считают, что именно такие шаги являются очень эффективными в борьбе с эпидемией, — передаёт РИА Новости его слова.
Как ранее писал NEWS, меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса являются обязательными, но они временны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в ведомство приходят сотни обращений от людей, которые строили планы на поездки.
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