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Меры по предотвращению распространения нового типа коронавируса являются обязательными, но они временны, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Она отметила, что в ведомство приходят сотни обращений от людей, которые строили планы на поездки.

Наша главная задача в этих непростых условиях — не допустить паники и организовать максимально комфортное возвращение всех наших путешественников домой. Для этого мы непрерывно работаем в тесном сотрудничестве с МИД...