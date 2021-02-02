Ограничения работы станций московского метро сняты

https://static.news.ru/photo/7df03d78-3a69-11eb-b1da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Ограничения работы центральных станций московского метро сняты, сообщил департамент транспорта столицы в среду, 3 февраля.

Все станции метро работают в штатном режиме. Ограничения работы центральных станций сняты, - сказано в сообщении.

Накануне некоторые сатнции были перекрыты на вход или выход пассажиров, а Охотный ряд, например, поезда проезжали вообще без остановок. Это было связано с несогласованными акциями протеста в центре города из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

2 февраля в Москве по запросу ФСИН состоялся суд над оппозиционером. Симоновский суд удовлетворил ходатайство следствия и заменил условное наказание Навального по делу «Ив Роше» на реальный срок в 3,5 года. Адвокаты блогера, как писал NEWS.ru, пообещали обратиться в Совет Европы.

При этом в нескольких города России прошли несогласованные акции протеста, с требованием освободить Навального. На некоторых из них пострадали журналисты. Так, например, на видео попал момент, как силовик ударил дубинкой журналиста в Москве. Пострадавший рассказал позднее коллегам, что получил два удара по голове. У него гематомы. По словам репортёра, правоохранитель после ударов не задержал его, а пошёл дальше. Сам журналист остался лежать.