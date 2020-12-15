Каждое десятое предприятие Москвы нарушает ограничения по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/55874a36-3ebd-11eb-a7be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ограничительные меры, введённые на фоне пандемии коронавируса, не соблюдает примерно каждое десятое московское предприятие. Об этом сообщил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

Большинство предпринимателей ведут себя добросовестно, подчеркнул он.

У нас примерно по статистике около 10% выявляются различные нарушения, а злостных нарушителей, которые несмотря ни на что продолжают проводить такие мероприятия, прячутся, делают мероприятия при закрытых дверях, таких единицы, — сказал Данчиков в эфире Первого канала.

Режим повышенной готовности в Москве был введён 5 марта. Представители межведомственных комиссий регулярно проверяют, как в организациях соблюдают санитарные требования, призванные не допустить распространение заболевания. Сотрудники Роспотребнадзора проверяют соблюдение мер в ночных клубах, на спортивных мероприятиях, а также в месте большого скопления зрителей.

Кроме того, столичные предприятия отчитываются о переведении 30% сотрудников на удалённую работу. В транспорте, магазинах, торговых центрах и других закрытых помещениях москвичи обязаны носить маски и перчатки.

Ранее, как писал NEWS.ru, первый замруководителя аппарата мэра и правительства города Алексей Немерюк сообщил, что за семь месяцев действия масочно-перчаточного режима свыше 37 тысяч московских организаций и предприятий нарушили меры по борьбе с коронавирусом. Деятельность более 200 организаций и предприятий была приостановлена за повторные нарушения.

Кроме того, по его словам, зафиксировано 285,5 тысячи нарушений со стороны граждан.