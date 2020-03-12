https://static.news.ru/photo/025ad8ea-6476-11ea-88eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продовольственные отраслевые союзы пожаловались на новые правила въезда грузовиков в Москву. По их мнению, ограничения могут привести к перебоям с поставками еды.

Соответствующее письмо было направлено мэру столицы Сергею Собянину. Речь идёт о правилах, которые вводят новый механизм планирования маршрутов и времени движения. Закон вступает в силу с 1 апреля.

По данным участников рынка, предлагаемое соблюдение единого маршрута следования грузового транспорта на весь период действия разрешения не представляется возможным, поскольку особенностью современной розничной торговли является непрерывное обновление базы адресов доставки продукции, пишет ТАСС.

Кроме того, согласно новым требованиям, заявитель должен будет доказывать невозможность проведения погрузочно-разгрузочных и иных работ в ночное время.

Данное требование можно считать избыточным, так как доставка может производиться только в рабочее время клиентов — получателей грузов. Выход работников клиента на работу в ночное время, согласно Трудовому кодексу РФ, требует их предварительного согласия и дополнительной оплаты рабочего времени, — указывают авторы письма.

Ранее NEWS.ru писал, что управление большегрузом, масса которого превышает допустимую, будет грозить водителям лишением прав с конфискацией автомобиля в пользу государства.