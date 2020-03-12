https://static.news.ru/photo/baa4d8fa-646d-11ea-9485-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о борьбе с распространением коронавируса в столице. По его словам, меры, направленные на предотвращение заболеваемости, могут ужесточить.

Он рассказал, что такие меры будут приняты только при наличии необходимости, передаёт ТАСС.

Самое главное для нас — это сохранить нормальную экономическую ситуацию, нормальный ритм работы в городе, — подчеркнул он.

Ранее ряд российских регионов, в том числе Москва, ввели временный запрет на проведение массовых мероприятий. Среди прочих были отменены и фестивали «Крымская весна», посвящённые памятной дате, писал NEWS.ru.