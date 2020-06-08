Ограничений на распространение информации в день голосования не будет

В день голосования по поправкам в Конституцию не предусмотрено ограничений на распространение информации.
Об этом
Каких-либо ограничений на распространение информации в день голосования не предусмотрено, — сообщила она.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдёт 1 июля 2020 года. Раннее оно было назначено на 22 апреля, но из-за сложной эпидемиологической обстановки в России его перенесли. При этом жители Москвы и Нижегородской области смогут проголосовать дистанционно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Москвы смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ в столичных аэропортах с 25 июня по 1 июля. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен