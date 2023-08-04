«Ограничений достаточно»: Петр Толстой о запретах для чиновников Вице-спикер Госдумы Толстой: вводить новые ограничения для чиновников не нужно

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Пётр Толстой

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой считает что в ближайшее время нет необходимости вводить новые законодательные ограничения и запреты для чиновников. Так он отреагировал на вопрос NEWS.ru, комментируя инициативу президента РФ Владимира Путина пересадить госслужащих на отечественные автомобили. По мнению Толстого, для чиновников и так достаточно ограничений.

На мой взгляд, ограничений достаточно. Главное для избирателей — результат работы, — сказал парламентарий.

В 2023 году для чиновников в России ввели ряд запретов. Им нельзя пользоваться в рабочих целях техникой компании Apple, выполнять банковские операции с помощью иностранных мессенджеров, а также употреблять иностранные слова, для которых есть замена в русском языке. На фоне скандалов с депутатами и чиновниками, отдыхающими за границей, власти настоятельно рекомендовали всем госслужащим проводить отпуск в пределах России.

Ограничения появлялись и раньше. В 2012 году госслужащим и их ближайшим родственникам запретили иметь недвижимость за границей. Спустя год они лишились возможности владеть счетами в иностранных банках. В 2021-м чиновникам запретили иметь двойное гражданство или вид на жительство за рубежом.