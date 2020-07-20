Оговорка Дмитрия Медведева о целях вакцинации «обросла» конспирологией

https://static.news.ru/photo/c3a80f02-ca7b-11ea-848d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев допустил оговорку, говоря о вакцинации населения от коронавируса. Спорное высказывание бывшего главы правительства вызвало бурное обсуждение в Сети.

Тема, связанная с вакцинацией, должна быть актуальна и одномоментна во всём мире. Как только будет представлен препарат или группа препаратов, которые будут действенными. Иначе распространить болезнь будет просто невозможно, — сказал он, выступая в качестве председателя «Единой России» на международной межпартийной конференции.

В ответ в адрес Медведева посыпались ироничные комментарии, стали выдвигаться и конспирологические версии. Например, артист Никита Джигурда заявил, что политик допустил оговорку по Фрейду. Этой теме посвятили и отдельный выпуск на YouTube-канале Pravda GlazaRezhet. В ролике подчёркивается, что СМИ и сайт «Единой России» привели цитату зампреда Совета безопасности в откорректированном виде. Однако, по мнению автора видео, на самом деле Медведев «проговорился о настоящей цели вакцинации».

На самом деле вакцинация призвана предотвратить заболевание человека той или иной инфекцией, в том числе и распространившейся сейчас по миру COVID-19. 10 июля стало известно, что стартовала итоговая стадия клинических испытаний российского препарата. Прошедшие предыдущий этап исследований добровольцы чувствуют себя нормально, негативных реакций и побочных явлений на препарат у них нет.

Исследования вакцины продлятся до 28 июля. Затем ей предстоит пройти госрегистрацию. Замглавы российского правительства Татьяна Голикова считает, что старт производства препарата ожидается уже в сентябре, писал NEWS.ru.