Оголившая грудь на Красной площади модель OnlyFans объявлена в розыск МВД объявило в розыск модель OnlyFans Богданову после видео на Красной площади

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МВД России объявило модель сайта OnlyFans Лолиту Богданову в розыск по уголовной статье, следует из базы данных ведомства. По какой конкретно статье разыскивают девушку, не уточняется. Три года назад в Сети появилось видео, на котором Богданова оголяет грудь на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного.

Согласно сведениям из базы ведомства, Богданова — 1999 года рождения. В графе «национальность» указано, что она украинка, а местом рождения является Макеевка в Донбассе.

Кроме того, МВД объявило в федеральный розыск директора «Ленфильма» Федора Щербакова. В базе данных ведомства также не уточнялось, по какой статье УК РФ его ищут.

Ранее стало известно, что в России стали отменять концерты группы «Щенки», солист которой Максим Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев) был арестован на 10 суток после выхода на сцену в Санкт-Петербурге в обнаженном виде. Молодой человек раскаялся за концерт, на котором он появился в одном носке на половом органе. По словам музыканта, выход на сцену в таком виде был глупым и неуместным поступком. Как заявил Тесли, это произошло нечаянно и на эмоциях. Артист пояснил, что на концертах группы никогда не планируется ничего подобного.