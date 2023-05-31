«Оглядитесь по сторонам»: генерал ФСБ о прилетах БПЛА Генерал ФСБ Михайлов призвал присмотреться к окружающим, чтобы не допустить прилетов БПЛА

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники полиции на месте попадания БПЛА в многоэтажный жилой дом

Чтобы не допустить прилетов беспилотников в разные части страны, необходимо внимательно присмотреться к окружающим, призвал генерал ФСБ в отставке, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов. Отвечая «Царьграду» на вопросы россиян о том, может ли БПЛА долететь до них, эксперт пояснил, что все зависит от того, смогут ли диверсанты доставить беспилотники в пригороды.

Если диверсанты сумеют доставить в ваши пригороды беспилотник, то тогда долетит. Поэтому давайте, ребята, оглядитесь по сторонам, посмотрите, кто вас окружает. Может, кто-то эти БПЛА и изготовит, — подчеркнул генерал.

Экономический обозреватель Юрий Пронько уточнил, что, по данным Кремля, атака беспилотников на Москву стала ответом Киева. По его слова, это связано в первую очередь с ударом ВС РФ по центрам принятия решений на Украине, который был совершен 28 мая.

30 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром на подлете к столице системой ПВО были сбиты беспилотники. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили незначительные повреждения при атаке БПЛА. Он отметил, что серьезно никто не пострадал.