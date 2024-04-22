Оглашен приговор москвичу, которого судили за интервью «Радио Свобода» Суд приговорил москвича Коховца к пяти годам работ по делу о фейках об армии

Останкинский районный суд Москвы приговорил к пяти годам исправительных работ местного жителя Юрия Коховца по делу о распространении заведомо ложной информации о российской армии, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Поводом послужили его слова, сказанные в интервью в рамках уличного опроса от издания «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов).

Коховец проходил по ч. 1 ст. 207 УК РФ, но после статью ужесточили, добавив к ней мотив политической ненависти. Прокурор запросила обвиняемому пять с половиной лет колонии, но суд приговорил его к пяти годам исправительных работ. Также мужчине на четыре года запретили публиковать посты в интернете. В последнем слове обвиняемый попросил дать ему штраф.

В июле 2022 года Коховец участвовал в опросе «Радио Свобода», где раскритиковал решение российского руководства начать военную операцию на Украине, а также высказался о событиях в Буче. Сотрудники правоохранительных органов опознали мужчину по видео. Спустя почти год — 24 марта 2023 года — стало известно, что против него возбудили уголовное дело.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга ранее постановил заключить под стражу техника института ядерной физики имени Константинова НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрия Богмута по делу о фейках про российскую армию. Уточнялось, что он распространял видеоролики, текст и изображения с заведомо ложной информацией об использовании ВС РФ.