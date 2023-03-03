Офтальмолог развенчал мифы о близорукости Офтальмолог Азнаурян назвал бесполезной гимнастику для глаз при близорукости

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Гимнастика для глаз бесполезна для коррекции зрения при близорукости, развенчал популярный миф врач-офтальмолог Игорь Азнаурян. В беседе с «Москвой 24» специалист отметил, что иногда такие тренировки могут оказаться даже вредны для мышц глаза, так как они будут меньше сокращаться и расслабляться.

Мышцы работают таким образом, что они сокращаются и расслабляются в секунду огромное количество раз. А человек хочет их «доупражнять». Это заставит мышцы сокращаться и расслабляться в разы меньше. Получается тренировка в отрицательную сторону, — пояснил врач.

По словам специалиста, к близорукости должна быть генетическая предрасположенность. Родителям, у которых есть проблемы со зрением в любой степени, следует проверять детей на наличие заболевания. Близорукость не является приобретенным заболеванием, уточнил офтальмолог.

Азнаурян также заявил, что вопреки распространенному мнению, частое использование гаджетов не может стать причиной близорукости, а только стимулом к ее развитию. Врач пояснил, что первопричина заключается в том, что у человека изначально слабая способность фокусироваться. Глаз, который в нормальном состоянии имеет шарообразную форму, при близорукости вытягивается, что и приводит к проблемам со зрением.

Интенсивная работа на близком расстоянии способствует прогрессированию близорукости. Но это не причина, это стимул к ее развитию. Причина прежде всего в том, что у ребенка изначально слабая способность фокусироваться вблизи. И глаз начинает адаптироваться к условиям высокой нагрузки, вытягиваться. В результате развивается близорукость, — пояснил специалист.

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