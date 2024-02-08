Офтальмолог рассказала, почему возникает чувство «песка» в глазах Врач Миргородская: ощущение песка в глазах возникает из-за синдрома сухого глаза

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Ощущение песка в глазах, то есть чувство рези, жжения, дискомфорта, присутствия инородного тела, может возникать вследствие так называемого синдрома сухого глаза, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская. По ее словам, это состояние зачастую связано с дисфункцией слезных желез, а также с постоянной зрительной работой на близком расстоянии.

Он может быть связан с <...> воспалительным поражением желез, отвечающих за слезопродукцию или нарушением рефлекса моргания при постоянной зрительной работе на близком расстоянии — за компьютером, в телефоне, в процессе чтения, с мелкими деталями, — объяснила эксперт.

Кроме того, по ее словам, синдром сухого глаза зачастую возникает из-за нарушения правил использования контактных линз, в том числе их нерегулярного санирования, неправильного снятия и надевания. Также «песок» в глазах может возникать из-за бактериального или аллергического конъюнктивита, блефарита или кератита. Еще одной причиной неприятных ощущений в глазах может быть лагофтальм — неполное закрытие век во время сна, в результате паралича мышц век, или после блефаропластики.

Офтальмолог добавила, что причиной ощущения инородного предмета в глазах может быть побочный эффект от приема некоторых глазных капель, а также противозачаточных и антигистаминных препаратов.

Если вас беспокоит чувство «песка» в глазах, то стоит обратиться к офтальмологу, чтобы точно установить причину и получить грамотное лечение, — посоветовала эксперт.

Ранее офтальмолог Анна Семакина посоветовала при работе за компьютером давать глазам отдыхать каждые 20 минут, отводя взгляд от монитора и смотря вдаль в течение 20 секунд. Медик подчеркнула, что раз в 45 минут необходимо делать небольшую разминку: покрутить головой, плечами, размять зону поясницы и походить, чтобы снять венозный застой.