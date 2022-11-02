Офтальмолог назвала опасные причины сна с приоткрытыми глазами Офтальмолог Никитина: сон с приоткрытыми глазами может говорить о проблемах с щитовидкой

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Сон с приоткрытыми глазами может свидетельствовать о проблемах с нервной системой и щитовидной железой, рассказала в беседе с «Москвой 24» офтальмолог Анна Никитина. Такой симптом может наблюдаться при эндокринной офтальмопатии — прогрессирующего аутоиммунного заболевания глаз, из-за которого они выпячиваются из орбит, что не дает возможности закрыть их полностью, уточнила специалист. По словам врача, глаза также могут не закрываться из-за нарушений в работе глазных мышц.

Эндокринная офтальмопатия вызывает состояние, которое называется экзофтальм. При нем глазные яблоки выпячиваются из орбит из-за отека жировой клетчатки, находящейся за глазом. По этой причине может быть сложно сомкнуть веки полностью во время сна, — уточнила Никитина.

Роговица глаза может пересыхать, если спать с приоткрытыми глазами, предупредила врач. При наличии такого симптома следует показаться офтальмологу, чтобы тот провел осмотр и помог решить проблему, назначив специальные мази и гели, которые защищают роговицу.

Эксперт предупредила, что приоткрытые во сне глаза часто наблюдаются у детей, но в их случае это является нормой. По ее словам, такое состояние преобладает у них в том случае, если ребенок эмоционально перевозбудился в течение дня.

Офтальмолог Дмитрий Дементьев ранее заявил, что глаукома является серьезным поводом для обращения к врачу. Эксперт при этом рассказал, как с помощью простого способа определить наличие заболевания или риски его развития. По его словам, стоит закрыть один глаз рукой, а указательный палец второй руки положить на нос, затем повторить со вторым глазом. Он пояснил, что если в одном, или в обоих случаях пальца на носу не было видно, то необходимо записаться на прием к врачу.