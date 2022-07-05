Офтальмолог рассказала, как выбрать солнцезащитные очки Офтальмолог Шилова: при выборе солнцезащитных очков надо обратить внимание на линзы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При выборе солнцезащитных очков надо обращать внимание не на красоту оправы в первую очередь, а на качество самих линз, которые будут защищать глаза, заявила офтальмолог Татьяна Шилова в разговоре с изданием «Слово и Дело». Она подчеркнула, что такие очки являются медицинским изделием и выбирать их нужно в специализированных оптиках.

Мы рекомендуем делать подбор очков в специализированных центрах, где человек имеет возможность проверить все заявленные свойства очковой линзы, где есть сертификаты на эти изделия. Кроме того, для людей с плохим зрением можно использовать также очковые линзы, которые содержат не только защиту от ультрафиолетовых лучей, но еще и являются оптически сильными. Тогда происходит еще и коррекция оптики глаза, — отметила Шилова.

Она добавила, что главным критерием при выборе такого аксессуара должен стать уровень защиты от ультрафиолетовых лучей. Офтальмолог предупредила: солнечные лучи могут проникать внутрь глаза, повреждая его внутреннюю структуру. Шилова заверила, что оптимальными для городской среды станут солнцезащитные очки, способность фильтровать все ультрафиолетовые лучи с длиной волны до 400 нанометров.

Ранее офтальмолог Владимир Агеев заявил, что красные, синие и жёлтые линзы в солнцезащитных очках могут навредить глазам. Хуже всего в этом плане именно красный цвет, из-за него глаза быстро устают, подчеркнул специалист.