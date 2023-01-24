Офтальмолог рассказала, как сохранить зрение Офтальмолог Ахмедова: для сохранения зрения важно избегать стрессов

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Зрение можно посадить из-за частых стрессов, поэтому важно научиться расслабляться, объяснила врач-офтальмолог Фируза Ахмедова. В беседе с «Радио 1» медик отметила, что почти все сосудистые заболевания напрямую связаны с внутренним состоянием человека, а глаза являются «окном в мозг», поэтому также негативно реагируют на стрессовые ситуации.

Все наши проблемы от стрессов, в том числе и сосудистые заболевания. Глаза — это окно в мозг, какие сосуды на глазном дне, такие и в головном мозге. Важно научиться расслабляться. В том случае, если зрение ухудшается, очки нужно брать сразу, — объяснила врач.

Офтальмолог отметила, что часто возрастные изменения в хрусталиках начинаются у людей старше 40 лет. Эксперт порекомендовала соблюдать профилактические меры и как минимум раз в два года посещать доктора для проверки зрения. Тем, кто много времени проводит за компьютером, Ахмедова посоветовала отвлекаться каждый час на 5–10 минут, чтобы глаза могли отдохнуть.

Тот, кто носит очки, должен проверять зрение на регулярной основе, а сами очки менять раз в два-три года, потому что технологии офтальмологии постоянно развиваются, заметила врач.

Врач-офтальмолог Ана Дгебуадзе предупредила, что на ухудшение зрения влияют курение, наличие сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний или гипертонической болезни. В группе риска также находятся люди с генетической предрасположенностью.