Офтальмолог назвала тяжелые последствия примочек при конъюнктивите Офтальмолог Дебольская назвала мифом пользу примочек с чаем и ромашкой при конъюнктивите

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«Промывашечки» с чаем или ромашкой при конъюнктивите грозят тяжелыми последствиями, рассказала NEWS.ru врач-офтальмолог Жанна Дебольская. Она отметила, что самолечение может закончиться вторичной бактериальной инфекцией, аллергией или кератитом — воспалением роговицы глаза.

Промывашечки чаем или ромашкой не помогают при конъюнктивите и грозят тяжелыми последствиями — аллергической реакцией и вторичной бактериальной инфекцией. Самолечение очень опасно, очень часто присоединяется кератит — воспаление роговой оболочки, роговицы. Конъюнктивит — это конъюнктива, слизистая, а роговица, то, через что мы смотрим, главная линза нашего глаза, — подчеркнула Дебольская.

Ранее она объяснила, что при конъюнктивите у заболевшего краснеют и болят глаза, текут слезы и появляется светобоязнь, а также по утрам может появляться гной. Офтальмолог отметила, что данный недуг бывает в основном вирусный и бактериальный, реже встречается аутоиммунный.

Хирург Павел Григорьев ранее рассказал, что развитие конъюнктивита провоцируется стафилококком, стрептококком, гонококком, пневмококком, а также хламидиями и различными грибами. В группе риска находятся люди с иммунодефицитом, хроническим гайморитом, ангиной, ринитом, бронхитом, а также неправильно ухаживающие за контактными линзами и использующие некачественную косметику.