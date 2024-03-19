Офтальмолог раскрыла, как удалось вернуть зрение ослепшей россиянке Врач Данилина: хирурги вернули 73-летней женщине зрение с помощью ультразвука

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Пушкинской больницы имени профессора Розанова В. Н. вернули зрение 73-летней пациентке, которая пожаловалась на его сильное ухудшение на одном глазу и полную потерю на другом, заявила в беседе с NEWS.ru заведующая офтальмологическим отделением этого медучреждения Наталья Данилина. Глазные хирурги создали искусственный канал оттока жидкости для нормализации внутриглазного давления, после чего ультразвуком разрушили мутный хрусталик и имплантировали искусственный.

Врачи провели обследование и диагностировали у пациента травматическую катаракту и глаукому — повышенное внутриглазное давление и близорукость. Специалисты предположили, что женщина часто загорала без солнцезащитных очков.

После операции зрение на незрячем глазу было восстановлено с 0% до 70%, а на втором с 10 % до 100%. Благодаря такому современному методу лечения, нам удалось за короткий период добиться значительного улучшения зрения пациентки, — рассказала специалист.

Данилина пояснила, что в настоящий момент пациент чувствует себя хорошо. Женщина прошла послеоперационную реабилитацию и уже выписана домой.

Ранее врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» рассказала, что близорукость нередко развивается у детей и прогрессирует с возрастом, однако к 45 годам зрение может нормализоваться. По ее словам, это явление называется возрастной пресбиопией.