Офтальмолог раскрыла, как избежать перенапряжения глаз Офтальмолог Денисюк посоветовала регулярно делать гимнастику для глаз

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Чтобы избежать перенапряжения глаз, необходимо регулярно делать специальную гимнастику, которая включает массаж и упражнения для глазных мышц, посоветовала врач-офтальмолог Виктория Денисюк. В разговоре с РИАМО специалист уточнила, что важно как можно чаще моргать — это позволит дополнительно увлажнить поверхность глаз. Кроме того, для чтения стоит использовать специальные программы.

Старайтесь регулярно моргать глазами, чтобы увлажнить их поверхность. Рекомендую избегать сильного напряжения глаз при чтении текста, увеличивая шрифт или используя специальные программы для чтения. Регулярно делайте гимнастику для глаз, — пояснила врач.

По словам офтальмолога, перед сном и в темноте не следует пользоваться компьютером — это даст глазам возможность отдохнуть. Также увлажнить глаза можно при помощи специальных капель. Они подойдут для тех, кто работает в офисе и страдает из-за сухого воздуха. Денисюк подчеркнула, что нужно привыкнуть к этим действиям и выполнять их регулярно, чтобы глаза меньше уставали.

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