Офтальмолог предупредила об опасности бессонницы для зрения Офтальмолог Киселе предупредила о покраснении глаз из-за бессонницы

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Хроническая бессонница может привести к покраснению глаз, предупредила врач-офтальмолог Анастасия Киселе. Специалист рассказала LIFE.ru, что глаза становятся более чувствительны к свету, зрение может затуманиваться, а также появиться зуд. Если бессонница не хроническая, то у человека может возникнуть тик — кратковременное подергивание век. Врач объяснила, что избежать подобных симптомов можно, если спать ночью не менее пяти-шести часов.

Исследования показали, что глазам необходимо не менее пяти-шести часов сна за ночь, чтобы должным образом восстановиться. Распространенным побочным эффектом, связанным с недостатком сна, является тик. <...> Может возникнуть сухость, которая приводит к развитию повышенной чувствительности к свету, зуду или даже затуманенному зрению, — пояснила офтальмолог.

По словам специалиста, избавиться от последствий можно при помощи контрастного душа. Снять покраснение поможет холодный компресс, который достаточно приложить на пять минут. Увлажнять глаза врач советует каплями без консервантов. Киселе также напоминает, что сон — это только одна из составляющих здорового зрения.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила о развитии воспаления век или конъюнктивита при ношении очков для зрения. По словам телеведущей, чаще всего к проблемам приводит стафилококк, который живет на коже, но может легко попасть на слизистую.