Офтальмолог предупредила об опасном свойстве глазных капель Врач Боша: чрезмерное использование глазных капель чревато отеком роговицы

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Слишком частое использовать капель от сухости глаз может привести к переизбытку влаги и развитию отека роговицы, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмолог Наталия Боша. По ее словам, в первую очередь это касается капель с консервантами в составе.

Капли без консервантов подходят для частого использования, как правило, они не вызывают раздражений и привыканий. А вот капли с консервантами не рекомендуется использовать чаще четырех-пяти раз в день: они могут вызвать неприятные осложнения, — пояснила специалист.

Она напомнила, что при отеке роговица становится мутной и толстой, это негативно влияет на качество зрения. Причиной его возникновения являются нарушение обмена веществ внутри глаза и недостаток кислорода при использовании неправильно подобранных контактных линз.

По словам врача, применять увлажняющие глазные капли можно в зависимости от их состава. При работе за компьютером частота моргания снижается, а испарение влаги с поверхности глаз увеличивается, поэтому некоторые препараты можно закапывать каждые два часа. Другие, с сосудосуживающими добавками, рекомендуется использовать кратковременно — три раза в день в течение нескольких дней подряд или однократно три-четыре раза в месяц. Если капать их на постоянной основе, через некоторое время наступит привыкание, эффективность капель упадет, а глаза станут красными и отечными.

Эксперт назвала обращение к офтальмологу самым правильным и безопасным решением при появлении неприятных симптомов в результате использования любых увлажняющих глазных капель.

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