Офтальмолог перечислила правила выбора солнцезащитных очков и линз Офтальмолог Шилова рассказала о вреде темных некачественных линз для глаз на ярком солнце

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Самым простым и удобным способом сохранить зрение на ярком летнем солнце является использование солнцезащитных очков, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» офтальмолог Татьяна Шилова. При этом она предупредила, что темные линзы плохого качества, пропускающие ультрафиолет, только навредят глазам, так как при затемнении зрачок расширяется, и опасные лучи быстрее проникают во внутренние структуры глаза.

По словам эксперта, хорошие солнцезащитные очки должны содержать маркировку UV, означающую «ультрафиолетовое излучение». Следующее за аббревиатурой число означает длину волны света, которую не пропускают линзы.

Для использования в городе оптимальны варианты с показателем UV400. Для поездок на море и в горы потребуются специальные модели с повышенной защитой. Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией, — посоветовала врач.

Специалист порекомендовала выбирать солнцезащитные очки в салонах оптики, там линзы имеют сертификаты, а их защитная способность точно соответствует заявленной. Также Шилова рассказала, что от ультрафиолета защищают и контактные линзы, это подходящий вариант для людей с близорукостью или дальнозоркостью.

Подбирать линзы с УФ-защитой нужно на приеме у врача, но они защищают только роговицу и глубже лежащие структуры глаза, а конъюнктива остается беззащитной, — подчеркнула офтальмолог.

В связи с этим медик посоветовала использовать такие линзы только вместе с широкополой шляпой или солнцезащитными очками. Если не защищать глаза от летнего солнца, это может обернуться широким спектром последствий — от боли и слезотечения до снижения и даже полной потери зрения, предупредила Шилова.

Ранее офтальмолог рассказала, что ситуация с дефицитом американских контактных линз усложнит жизнь не только потребителей, но и медиков в России. По словам Шиловой, проблема может сказаться на работе клиник, которые используют интраокулярные линзы для операций.