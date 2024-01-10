Офтальмолог перечислил первые симптомы катаракты Врач Ладанов: признаками катаракты являются блеклость цветов и туман в глазах

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Основным признаком катаракты является так называемое размытое зрение, когда предметы вблизи и вдали видятся человеку расплывчато, как сквозь туман, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» врач-офтальмохирург Максим Ладанов. Кроме того, по его словам, о быстром прогрессировании болезни свидетельствует возникшая блеклость красок окружающего мира.

Привычные цвета уже не такие яркие, как прежде, и воспринимаются по-другому. Кроме того, у людей с катарактой снижается острота зрения в ночное время. Это связано с тем, что помутневший хрусталик начинает пропускать меньше света на сетчатку глаза. <...> Если вовремя не обратиться к офтальмологу, последствия могут быть необратимыми, — предупредил врач.

Он подчеркнул, что почти в 90% случаев развитие катаракты связано с возрастным помутнением хрусталика, которое, как правило, происходит после 60 лет. Однако болезнь может проявить себя гораздо раньше, например, из-за травм головы или в виде последствия других заболеваний. При этом офтальмохирург отметил, что сегодня катаракта успешно лечится оперативным путем, в том числе с помощью ультразвука.

Ранее врач-офтальмолог Кирилл Болбачан рассказал о необходимости контролировать уровень глюкозы в крови и стабилизировать его, чтобы не потерять зрение из-за диабета. Специалист уточнил, что заболевание может привести к диабетической ретинопатии, при которой сетчатка глаза не получает достаточного питания и разрушается.