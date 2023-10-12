Офтальмолог опровергла распространенные мифы о зрении Офтальмолог Шилова: гаджеты и очки не портят зрение

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Широко распространенное мнение о том, что излучение от гаджетов портит зрение, является ошибочным, рассказала «Газете.Ru» врач — офтальмолог-микрохирург Татьяна Шилова. То же самое, по ее словам, касается и ношения очков.

Считается, что глазам вредит некое опасное излучение, которое идет от смартфонов и ноутбуков, а также прочих экранов. Хотя уровень такого излучения соответствует норме, иначе эти гаджеты просто не поступили бы в продажу, — пояснила специалист.

Как добавила офтальмолог, избежать перенапряжения глаз поможет установка крупного шрифта, а также отказ от чтения с яркого экрана в полной темноте.

Еще одним популярным мифом врач назвала мнение о том, что при ношении очков зрение станет ухудшаться еще быстрее. Однако, по словам эксперта, зрение будет падать и без ношения очков, так как этот процесс связан с совсем иными факторами. Что касается гимнастики для глаз, то ее польза преувеличена, отметила медик, так как упражнения не корректируют зрение, а лишь улучшают кровоток в области глаз, помогая избавиться от сухости, снимают напряжение глазных мышц.

Именно поэтому, кстати, и возникает ощущение, что зрение улучшается: мышцы расслабляются, сухость пропадает, и мир начинает играть новыми красками. Однако причины близорукости или дальнозоркости гораздо сложнее, и устранить их можно только при оперативном вмешательстве, — объяснила Шилова.

Кроме того, офтальмолог указала на неэффективность моркови и биологически активных добавок с содержанием черники. По ее словам, таблетки из черники должны быть почти черными, а их серый цвет говорит о незначительном содержании экстракта ягод.

Ранее офтальмолог Наталья Хватова рассказала, что признаками близорукости у детей могут быть желание сесть ближе к экрану телевизора или поднести предметы прямо к лицу, а также прищуривание, когда ребенок пытается разглядеть что-либо. Среди других симптомов можно выделить жалобы на ощущение песка и зуда в глазах.