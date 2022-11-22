Офтальмолог объяснила разницу между катарактой и глаукомой

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Глаукома связана с повышением внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва, а катаракта — это помутнение хрусталика, сообщила NEWS.ru врач-офтальмолог Жанна Дебольская. По ее словам, в группе риска — люди с сахарным диабетом и гипертонией.

Глаукома связана с повышением внутриглазного давления и повреждением зрительного нерва, а катаракта — это помутнение хрусталика. Совершенно разные вещи. Глаукома — это как гипертоническая болезнь, но приводящая к слепоте, к гибели зрительного нерва. Тот же самый сосудистый коллапс, только в глазу. Часто у гипертоников дублем идет и развитие глаукомы, — заявила Дебольская.

По ее словам, катаракта — это возрастное, дегенеративное изменение, при котором нарушается питание хрусталика. С возрастом процент заболеваемости растет — после 60 лет — 5-10%, после 70 — 15-20%, после 80 — 40-80%. Но это — обратимое заболевание.

Мы меняем хрусталик и пациент видит, если на сетчатке нет побочных заболеваний. В дальнейшем пациент, если все хорошо со связками, доживает с искусственными хрусталикам до конца дней своих, — отметила врач.

Другое дело — глаукома, она — неизлечимое заболевание. Его можно только компенсировать.

Мы стабилизируем давление. До конца мы ее не излечиваем. Делаем антиглаукоматозные операции микроинвазивные, назначаем капли, либо уменьшающие отток, либо уменьшающие выработку внутриглазной жидкости. Пациент сохраняет зрительные функции. Очень важна ранняя диагностика глаукомы — после 42 всем пациентам смотрим внутриглазное давление, — рассказала Дебольская.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал, что цвет радужки глаза может меняться с возрастом. По его словам, данный процесс обусловлен обеднением пигментации. Также эксперт отметил, что радужка глаза имеет свойство банально выцветать.