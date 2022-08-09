Офтальмолог назвала порядок действий при укусе насекомого в глаз Офтальмолог Шилова: после укуса насекомого нужно промыть глаз и приложить лед

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Если насекомое ужалило в веко, необходимо принять антигистаминный препарат, чтобы предотвратить аллергическую реакцию, промыть глаз антисептическим раствором и приложить лед к месту укуса, объяснила офтальмолог Татьяна Шилова. Она предупредила, что глаз ни в коем случае нельзя тереть и чесать, иначе инфекция попадет на глазное яблоко, пишет «Слово и Дело».

После укуса сразу возникает сразу токсико-аллергическая реакция в виде отека, покраснения, зуда. В первую очередь надо выпить противоаллергический препарат. Второе — надо приложить холод, который снижает кровообращение в зоне укуса и уменьшает отечность в зоне века. Глаз таким образом остается неповрежденным, потому что веки наши хорошо кровоснабжаются, — отметила врач.

Если яд из жала насекомого попал на поверхность глаза, может случиться химический ожог, покраснение, слезотечение. По словам Шиловой, ожоги и эрозии чреваты появлением помутнений, которые могут значительно снизить зрение. Чтобы избежать осложнений, нужно промыть глаза кипяченой водой или антисептиком, а также обязательно обратиться к врачу.

Офтальмолог Ольга Васильева раскритиковала народный метод лечения воспаления глаз с помощью чайных пакетиков. По ее словам, в чае содержатся полезные вещества, например, танин, который может снимать отечность, однако прикладывание нестерильных пакетиков может привести к еще большим проблемам с глазами. Васильева посоветовала обращаться к офтальмологу и лечиться тем, чем он посоветует.