Офтальмолог назвала опасности использования цветных линз Офтальмолог Миргородская: длительное ношение цветных линз провоцирует синдром сухого глаза

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Длительное ношение цветных контактных линз способно привести к развитию синдрома сухого глаза, рассказала «Газете.Ru» врач-офтальмолог Светлана Миргородская. По ее словам, линза ухудшает питание роговицы, ограничивая поступление воздуха и слезы к ней. Также, по словам эксперта, некоторые производители экономят на материалах и упаковке для линз, из-за чего их ношение может быть небезопасным. Состав, в котором они хранятся, в таком случае может быть нестерильным и вызывать аллергические реакции, предупредила специалист.

Не стоит покупать линзы на неизвестных сайтах с целью сэкономить, потому что низкая цена, как правило, обусловлена экономией на материалах самих линз и упаковки. Очень сложно и предсказать реакцию на раствор, в которых линзы хранятся. Состав может вызывать аллергические реакции и быть нестерильным, провоцируя воспаление, — уточнила офтальмолог.

Миргородская добавила, что при выборе цветных контактных линз также важно обратить внимание на диаметр зрачка. Если он шире «прозрачной зоны» контактной линзы, это может сузить поле зрения. Если же зрачок уже этой зоны, то часть радужки останется открытой, что может доставлять эстетическое неудовлетворение.

Офтальмолог Вячеслав Куренков ранее рассказал, что цвет радужки глаза может меняться с возрастом. По его словам, данный процесс обусловлен обеднением пигментации. Также эксперт отметил, что радужка глаза имеет свойство банально выцветать.