Офтальмолог назвал семь причин слезящихся глаз Офтальмолог Агеев: глаза могут слезиться из-за конъюнктивита и блефарита

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Глаза могут слезиться не только из-за боли или лука, но и из-за ряда болезней, объяснил «Доктору Питеру» офтальмолог Владимир Агеев. Он перечислил семь причин слезотечения.

Специалист утверждает, что при конъюнктивите слезные железы активизируются. Это заболевание также сопровождается краснотой, болью и зудом. Слезотечение также бывает при закупорке носослезного канала. У взрослых обычно она случается из-за травм или хронического воспаления в органах зрения, уточнил Агеев.

Кроме того, глаза могут слезиться из-за кератита — воспаления роговицы. Как и в случае с конъюнктивитом, он сопровождается покраснением глаз, резью от яркого света и отеком.

Слезотечение, по словам офтальмолога, также может указывать на синдром сухого глаза, когда роговица теряет влагу. Это происходит из-за работы за компьютером или злоупотребления гаджетами. Глаза пытаются компенсировать сухость, выделяя слишком много влаги.

Еще одной причиной слезотечения могут стать ОРВИ и другие инфекции, объяснил Агеев. При насморке слизистая оболочка носа отекает, из-за чего перекрывается носослезный проток. Глаза также слезятся из-за аллергии, которая приводит к отекам век, жжению. К такому же эффекту приводит блефарит, который встречается довольно часто, но проявляется лишь при ослабленном иммунитете.

Ранее лазерный хирург Светлана Миргородская рассказала, что при внезапном ухудшении зрения, плавающих «мушках», вспышках, искривлениях прямых линий нужно срочно обратиться к специалисту. Оттягивание может привести к тяжелым последствиям.