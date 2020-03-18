https://static.news.ru/photo/082beade-6917-11ea-b189-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее новые правила оформления листков нетрудоспособности в случае карантина по коронавирусу. Новый порядок будет действовать с 20 марта до 1 июля.

Как говорится в постановлении, гражданину, застрахованному в Фонде социального страхования, необходимо направить заявление через единую систему идентификации и аутентификации. К заявлению нужно приложить загранпаспорт, билет, подтверждающий пребывание на территории другого государства, либо документы, подтверждающие совместное проживание с лицом, приехавшим из страны, где фиксировались случаи коронавируса.

Фонд соцстраха должен оплатить первую неделю больничного не позднее седьмого календарного дня после подачи документов. Последующие дни оплатят в течение календарного дня со дня окончания больничного. Уточняется, что в каждом регионе должно быть не менее трёх медорганизаций, осуществляющих выдачу электронных больничных.

Как писал NEWS.ru, камеры системы «Безопасный город» в Москве выявили более 200 граждан, нарушивших режим самоизоляции в связи с коронавирусом. Режим самоизоляции необходимо соблюдать в течение двух недель после возвращения из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании. Человеку не разрешается выходить из дома. Исключение — случаи крайней необходимости. Причём покидать жилище можно только в медицинской маске и в малолюдное время.

Всего в мире коронавирусом по состоянию на 18 марта заразились более 194 тысяч человек. Из них 7,8 тысячи умерли, более 81 тысячи выздоровели. В России число подтверждённых диагнозов составляет 114, причём 10 человек заразились уже в РФ, а не за границей. В столице выявлено более 50 заболевших.