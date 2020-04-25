Оформление субсидий на оплату ЖКУ могут упростить для россиян

https://static.news.ru/photo/114377a6-8693-11ea-b928-fa163e074e61_660.jpg Галина Хованская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформление субсидий на оплату услуг ЖКХ следует упростить на фоне пандемии. Во многих регионах процесс оформления выглядит недопустимо из-за бюрократических проволочек.

Инициатива упрощения процедуры принадлежит главе комитета Госдумы по ЖКХ Галине Хованской. Она делает упор на то, что во многих регионах для получения субсидии нужно куда-то идти лично, предоставлять документы, стоять в очереди, что сейчас совершенно недопустимо, приводит слова депутата РИА Новости.

Хованская уверена, что данная мера поможет и коммунальному рынку, за которым стоят миллионы сотрудников, которым нужно содержать свои семьи. Если платежи за ЖКУ поступать не будут, работники начнут увольняться. И это может привести к катастрофе.

Поэтому россиян нужно не освобождать от платы за ЖКУ, а усиливать адресную поддержку.

Чтобы люди очень быстро, без особых усилий могли себе оформить субсидию на оплату, — подытожила Хованская.

Ранее NEWS.ru сообщал, что церкви могут на полгода освободить от оплаты услуг ЖКХ. С таким предложением к губернаторам обратился глава комитета Госдумы по вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.