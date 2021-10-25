Оформивший станцию «Пушкинская» художник скончался в бассейне

Российский художник Василий Бубнов утонул в бассейне. Видео случившегося опубликовал Telegram-канал 112.

79-летнему мужчине стало плохо прямо на дорожке. Рядом было много посетителей, а также два инструктора, но на Бубнова обратили внимание спустя минуту после того, как он потерял сознание, — говорится в сообщении.

Прокуратура начала проверку. Отмечается, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность.

Василий Бубнов родился 8 ноября 1942 года в Москве. Академик Российской академии художеств. Отмечается, что художник в том числе участвовал в оформлении станций метро «Пушкинская» и «Печатники» в Москве.

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