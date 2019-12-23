Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальная сеть «ВКонтакте» запустила раздел «Беседы» в сообществах, администраторы которых получат возможность создавать до 20 чатов, в каждый из которых смогут вступить до двух тысяч человек.

На главной странице сообщества будет видно, сколько чатов создано и сколько людей общаются в них прямо сейчас. Присоединившись к беседе, пользователь сможет увидеть последние 300 сообщений. Сообщества уже давно используют...