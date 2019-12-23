https://static.news.ru/photo/cd316d40-2583-11ea-9152-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Численность официально зарегистрированных безработных в России с 11 по 18 декабря увеличилась на 1,6% и составила 674,11 тыс. человек. Безработица выросла в 78 регионах, уменьшилась — в трёх, осталась без изменений — в четырёх.
Наибольшее повышение показателя отмечалось в Калмыкии, Крыму, Туве, Алтайском и Приморском краях, Астраханской, Курской, Сахалинской и Смоленской областях, Чукотском автономном округе, — сообщили в пресс-службе Минтруда.
Уровень регистрируемой безработицы 18 декабря в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения.
Как писал NEWS.ru, Министерство труда подготовило прогноз, согласно которому официальных безработных к 2021 году станет на 20% больше, чем в 2019-м. Их число составит 900 тыс. человек. В остальном ситуация на рынке труда останется стабильной, большинство показателей будет колебаться в пределах 5%. Сейчас в центрах занятости зарегистрированы 750 тыс. человек, ищущих работу. Эта цифра будет расти, в 2020 году достигнет 800 тыс. человек, а в 2022 году останется на уровне 2021 года — 900 тыс. безработных.