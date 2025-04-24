«Офицеры России» объяснили свое недовольство сериалом «Штрафбат» «Офицеры России» заявили, что сериал «Штрафбат» оскорбляет память участников ВОВ

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Сергей Липовой

Сериал «Штрафбат», показываемый накануне годовщины победы в Великой Отечественной войне, оскорбляет память ее участников, заявил NEWS.ru председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Липовой. По его словам, люди, прошедшие ВОВ, недовольны сценарием и постановкой.

Больше всего возмутило то, что [«Штрафбат»] пустили накануне Великой Победы. Больше у этих создателей времени не было, чтобы запустить этот неудачный проект, запустить на общее обозрение в память оскорбления именно тех воинов, которые прошли через эти штрафбаты, которые страшно недовольны и сценарием, и постановкой, и как это все было преподнесено, — сказал Липовой.

Он назвал сериал неудачным, так как он сделан в стиле 1990-х годов на основе криминала и воровской романтики. По словам Липового, многое в сценарии было искажено и далеко от истины. Он отметил, что, по словам участников этих подразделений, сериал искажает роль штрафбатов в Великой Отечественной войне.

Ранее «Офицеры России» попросили исключить «Штрафбат» из сетки вещания телеканала «Победа», следует из письма Липового к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту. Ветераны утверждают, что показанная отправка штрафников на разведку через линию фронта — «это абсолютная ложь».