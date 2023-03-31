Офицера ВС РФ обвинили в непредотвращении нападения Украины на Россию «Коммерсант»: офицера ВС России обвинили в непредотвращении нападения ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Вооружённые силы Украины

Офицера ВС России обвинили в непредотвращении нападения ВСУ на российские территории, пишет «Коммерсант». Как выяснило издание, в военной следственной системе РФ появился первый привлекаемый по ч. 2 ст. 340 УК РФ (Нарушение правил несения боевого дежурства), предусматривающей заключение на срок до десяти лет.

Российского зенитчика обвинили в том, что тот не предотвратил нападение ВСУ на территорию РФ, «сопровождавшееся массовой гибелью и ранениями военнослужащих, а также уничтожением и повреждением боевой техники». По данным близких к расследованию источников «Коммерсанта», дело возбудили прошлой весной в связи с ракетным обстрелом ВСУ военных в Белгородской области.

Согласно материалам дела, внезапное нападение стало возможным из-за недостаточного прикрытия воздушного пространства в приграничной зоне средствами ПВО. Атака имела серьезные последствия: погибли семь военнослужащих, 43 человека получили ранения и контузии, было уничтожено 15 и повреждено 30 единиц техники на общую сумму 89 млн рублей.

«Коммерсант» пишет, что единственным обвиняемым по делу стал офицер, находившийся на боевом дежурстве. Своей вины он не признал. С весны 2022 года офицер находится под стражей.

Ранее ростовского военного обвинили в госизмене. Военнослужащему гарнизона Илье Трачуку также инкриминировали незаконное получение сведений, которые составляют гостайну. Расследование возбужденного в отношении него уголовного дела уже завершено и передано в суд.