https://static.news.ru/photo/dd17c3ec-1865-11ea-bb8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Штраф в размере 180 тысяч рублей заплатит теперь уже бывший офицер 79-го тяжёлого бомбардировочного авиационного полка Владимир Спина за получение 50 взяток. Деньги ему платили пилоты дальней авиации, служащие на авиабазе Украинка в Амурской области.

Вину экс-офицер в суде не признал, заявив, что собирал деньги на нужды части. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Издание отмечает, что Спина не стал принимать зачёты у экипажей по тактике дальней авиации. Вместо этого он вызывал к себе по одному командиров эскадрилий и объявлял, что их подчинённые получат зачёты, если заплатят по 500 рублей. Командиры трёх из четырёх эскадрилий довели информацию до пилотов и организовали сбор денег. Заплатить согласился 51 лётчик.

При этом позже один из командиров зафиксировал передачу денег на видеокамеру смартфона и отнёс его в военную контрразведку ФСБ. Там офицеру выдали спецаппаратуру и деньги, обработанные специальным составом. При передаче взяток в кабинете Спины появились контрразведчики.

Суд при вынесении наказания учёл в качестве смягчающих обстоятельств положительную характеристику от командования части, ведомственные медали и наличие трёх малолетних детей у Спины.

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