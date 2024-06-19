Офицер ФСБ объяснил, почему существующие законы о самообороне не работают Офицер ФСБ Храпач заявил, что суды неправильно применяют закон о самообороне

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Проблема заключается не в отсутствии нормы законодательства, касающейся допустимой обороны, а в нежелании ее правильно применять следственными органами и судом, заявил NEWS.ru офицер ФСБ в запасе Сергей Храпач. Так он прокомментировал законопроект об отмене предела самообороны при защите дома. По его словам, Верховный суд неоднократно давал разъяснения по правоприменению в таких случаях.

Проблема не в отсутствии нормы, а в нежелании ее правильно применять следственными органами и судом. При этом высшей судебной инстанцией уже неоднократно давались разъяснения по правоприменению таких норм. Однако, раз новшество предлагают, значит позиция Верховного Суда РФ нижестоящими судами подчас игнорируется и трактуется не в пользу обвиняемого, — отметил Храпач.

Он добавил, что проблема не в самой норме, а в том, какая судебная система ее применяет. По мнению Храпача, очередная депутатская инициатива, скорее всего, закончится ничем, поскольку в ее формулировках слишком много неопределенностей для широкого трактования.

Ранее адвокат Шота Горгадзе заявил, что случаи, когда за превышение самообороны у себя дома людей оправдывают, встречаются редко. По его словам, добиться такого послабления можно, только придав дело огласке. Адвокат объяснил, что нужно расширить пределы самообороны дома, так как люди должны иметь право на защиту себя и своей семьи без мысли, что потом могут сесть за это на восемь лет.