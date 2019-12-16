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Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером по росту доходов младшего медицинского персонала. По данным Росстата, с 2015 по 2019 год средняя зарплата санитарок и младших медсестёр там увеличились на 181% — с 32,65 тысячи до 91,73 тысячи рублей.

Ощутимый рост в процентном соотношении показала за этот же период и Тюменская область, там оклады выросли на 159%. В денежном выражении, однако, цифры скромнее: 44,8 тысячи рублей в 2019 году...