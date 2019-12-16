В Москве в ботаническом саду МГУ из-за аномально тёплой погоды распустились растения. В частности, зацвели одуванчики, примулы и рододендрон.
В Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» под открытым небом аномально рано расцвели одуванчики, морозники, примулы, форзиция, рододендрон даурский, показались подснежники — всё это в середине декабря, — говорится в сообщении пресс-службы сада.
Специалисты опасаются, что из-за этого растения могут не зацвести весной.
Ранее NEWS.ru писал, что установившаяся в Алтайском крае 20-градусная аномальная для октября жара стала причиной повторного цветения деревьев и пробуждения уснувших на зиму насекомых. Информацию об этом озвучила биолог Татьяна Терёхина.
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