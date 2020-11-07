Одобрено расширение перечня военных, имеющих право на жильё вне очереди

https://static.news.ru/photo/4ed5602c-20f1-11eb-840b-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Кабмин одобрил законопроект, предусматривающий расширение списка военнослужащих, которые имеют право на обеспечение жильём вне очереди.

Согласно документу, в этот перечень будут включены Герои России и военнослужащие, которые были признаны негодными к службе по состоянию здоровья.

Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон „О статусе военнослужащих“ и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится на сайте кабмина.

Решение об одобрении законопроекта было принято 5 ноября.

Как писал NEWS.ru, в проекте речь идёт о военнослужащих-контрактниках, уволенных по состоянию здоровья после 10 лет службы. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, принятие законопроекта даст больше социальных гарантий военнослужащим.