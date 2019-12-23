Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон об ужесточении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств одобрен в ходе заседания Совета Федерации.

В частности, организациям оптовой торговли такими лекарствами запрещается продавать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Кроме того, лица, занимающиеся оптовой торговлей, хранением и перевозкой субстанции обязуются передавать всю связанную с этим информацию в единую государственную систему учёта.

Депутаты Госдумы ранее уже одобрили законопроект в третьем чтении. Его авторами выступили сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин, Николай Журавлёв, Сергей Иванов, Андрей Епишин, Елена Перминова, Мухарбий Ульбашев, передаёт АГН «Москва».

Ранее NEWS.ru писал, что качество спиртного можно проверить в домашних условиях при помощи столовой ложки и зажигалки. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

 

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