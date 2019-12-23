Закон об ужесточении требований к производству и обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств одобрен в ходе заседания Совета Федерации.
В частности, организациям оптовой торговли такими лекарствами запрещается продавать медицинский спирт и фармацевтическую субстанцию этилового спирта. Кроме того, лица, занимающиеся оптовой торговлей, хранением и перевозкой субстанции обязуются передавать всю связанную с этим информацию в единую государственную систему учёта.
Депутаты Госдумы ранее уже одобрили законопроект в третьем чтении. Его авторами выступили сенаторы Евгений Бушмин, Сергей Рябухин, Николай Журавлёв, Сергей Иванов, Андрей Епишин, Елена Перминова, Мухарбий Ульбашев, передаёт АГН «
Ранее NEWS.ru писал, что качество спиртного можно проверить в домашних условиях при помощи столовой ложки и зажигалки. Об этом журналистам рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
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