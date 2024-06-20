Одну категорию россиян могут лишить страховой пенсии Адвокат Инютина: с 2025 года самозанятые могут лишиться страховой пенсии

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С 2025 года пенсионных выплат могут лишиться россияне, которые платят налог на профессиональный доход (НПД) или являются самозанятыми, рассказала заведующая Западной коллегии адвокатов Москвы Александра Инютина. По ее словам, на назначение страховой пенсии могут не рассчитывать те, кто достиг пенсионного возраста, но не наработал 15 лет стажа и не накопил 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), пишет АБН.

Инютина подчеркнула, что работодатели не платят за самозанятых страховые взносы, а стаж не начисляется.

Ранее депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета ГД по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что выплаты военным пенсионерам в России проиндексируют на 5,1% с учетом прогноза инфляции. Повышение коснется порядка трех миллионов человек.

Правительство России по поручению президента Владимира Путина одобрило индексацию прожиточного минимума с 1 января 2025 года более чем на 2000 рублей. Власти повысят размеры пособий нуждающимся семьям и ряд социальных выплат.

Рост пенсий с 1 июля затронет работающих пенсионеров, уволившихся в июне, рассказала доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова. По ее словам, пенсию увеличат также тем, кому исполнится 80 лет и кто получил первую группу инвалидности.