«Однозначно убрать»: в Сети отреагировали на идею запретить самокаты Пользователи Сети положительно отнеслись к идее Милонова запретить самокаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Читатели NEWS.ru положительно отнеслись к инициативе депутата Госдумы Виталия Милонова запретить электросамокаты. Однако среди юзеров нашлись и те, кто регулярно ими пользуется и считает этот транспорт комфортным для передвижения по городу.

В качестве аргументов касательно пользы этого вида электротранспорта пользователи назвали его удобство, комфорт и доступность. Один из юзеров предложил развивать в городах велодорожки вместо того, чтобы запрещать самокаты.

Сеть велодорожек надо развивать в городе. А запретить что-то всегда легче, чем работу проводить, — написал он.

Многие юзеры обратили внимание, что опасность на дороге составляют не только самокатчики, но и велосипедисты, «которые и на встречке, и на проезжей разворачиваются». При этом читатели отмечают, что некоторые горожане по-прежнему ездят вдвоем на самокате, что теперь запрещено.

Часть пользователей поддержали идею Милонова и высказались за соответствующий запрет. По их мнению, беспечные водители электросамокатов представляют опасность на дорогах ввиду скорости транспортного средства и «безбашенной езды».

Однозначно запретить эти самокаты-убийцы! Дорог для них в России нет, — написала одна из читательниц.

Милонов назвал электросамокаты «посланниками из ада» и выразил мнение, что данный вид транспорта необходимо запретить. Он считает, что они должны остаться только в качестве экстремального вида спорта.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что после ДТП с самокатчиком пешеход имеет право обратиться в суд и потребовать компенсацию. По его словам, в случае получения телесных повреждений пострадавший должен вызвать скорую помощь, даже если травмы кажутся незначительными.